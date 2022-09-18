بوتين يدعو إلى حل الأزمة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان دبلوماسياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم الأحد، إنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في محادثات هاتفية مع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن".

ودعا بوتين الأطراف إلى "تجنب المزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات لتسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن بالوسائل السلمية والدبلوماسية".

كما أكّد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان، أنه لم يُسجل الليلة الماضية على الحدود القرغيزية الطاجيكية أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الخدمة الصحافية للجنة أن "الليلة الماضية مرت على الحدود القرغيزية الطاجيكية في منطقتي باتكين وأوش من دون أي اطلاق نار او انتهاكات لاتفاف وقف إطلاق النار بين الطرفين".

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزية ارتفاع عدد الضحايا القرغيزيين إثر الاشتباكات مع القوات الطاجيكية على حدود البلدين إلى 71 قتيلاً وأكثر من مئة مصاب.

وكانت قرغيزستان قد أعلنت الجمعة وقف إطلاق النار مع طاجيكستان، وأعلن جهاز حرس الحدود في قرغيزستان أنّ "رئيسي لجنتي الأمن القومي في قرغيزستان وطاجيكستان، كامتشي بيك تاشييف وسايمومين ياتيموف، توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، لكنّ هذا الاتفاق سرعان ما انهار واستؤنفت الاشتباكات نهاري السبت واليوم الأحد.

وتشهد المناطق الحدودية بين الجمهوريتين السابقتين في الاتحاد السوفياتي حوادث متكررة، بسبب وجود أراضٍ واسعة متنازع عليها، لم ترسم حتى الآن، وتقدر بـ519 كيلومتراً، مشكّلةً شريطاً حدودياً بين البلدين يمتد بطول 980 كيلومتراً.

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