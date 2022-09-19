تسجيل 18 حالة وفاة و726 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 543 ألفا و548 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 131 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 249 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و321 ألفا و458 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 18 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و319 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و4 الفا و610 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 20 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و257 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 171 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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