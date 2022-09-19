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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٧:٤٠ م

اسلامي:

الكيان الصهيوني هو من يطلق التهم التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

الكيان الصهيوني هو من يطلق التهم التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي في حوار مع التلفزيون الايراني، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يطلق التهم التي تطلقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت إسلامي إلى أنّ "الكيان الصهيوني تحوّل إلى مصدر تعود إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً عدم وجود نشاط نووي واحد في إيران لم تعلنه للوكالة الذرية.

وأشار إسلامي إلى أنّ "2% فقط من حجم النشاط النووي في العالم يعود إلى إيران، بينما تجري الوكالة الذرية 25% من زياراتها إلى إيران".

وأضاف: "هناك رسائل وصلتنا من الوكالة الذرية تفيد بنيتها إغلاق ملف إيران"، معبراً عن أمله في "أن يكونوا صادقين هذه المرة وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك، والتصور أن ممارسة الضغوط القصوى علينا تجدي نفعاً".

/انتهى/

رمز الخبر 1926621
https://ar.mehrnews.com/news/1926621/

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