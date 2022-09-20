عصيان مدني في نابلس وجنين.. المقاومة توجه رسالة عاجلة للسلطة عقب اعتقال اشتيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالب الكتيبة –في مؤتمر صحفي تلاه مقاوم ملثم- السلطة بالأفراج عن اشتيه، وقالت :"نمهل السلطة الافراج عن مصعب اشتيه في أقل من ساعة".

وأضافت أن مدينتي نابلس وجنين دخلتا في عصيان مدني احتجاجًا على هذا التصرف الذي اعتبرته أنه لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأوضحت الكتيبة، أن عملية الاعتقال تمت عبر اعداد كمين محكم من عناصر أمن السلطة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، بعد قمع عناصر من أمن السلطة لمتظاهرين في نابلس، خرجوا احتجاجًا على اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية.

وأفاد الهلال الأحمر –في بيان له- بوقوع 3 إصابات من بينها إصابة خطيرة بالرأس الإصابتان الأخيرتان بشظايا، برصاص أمن السلطة".

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