تركيا ليست ملزمة بتقديم إيضاحات للاتحاد الأوروبي عن مشاركتها في اجتماعات "شنغهاي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أردوغان في مقابلة مع صحيفة yenisafak التركية: "قيدنا الاتحاد الأوروبي 52 عاما، ولم يسمح لنا بالاقتراب منه، وبعد ذلك يسأل لماذا نجتمع مع هذا البلد أو ذاك؟.. سأستمر بإجراء اللقاءات والمفاوضات.. وخلال إجراءنا هذه اللقاءات لسنا مسؤولين حاليا أمام الاتحاد الاوروبي".

ولفت أردوغان إلى أنه يلتقي مع رؤساء الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف: "أنا أتفاوض مع جميع البلدان. لأننا جميعا جزء من هذا العالم".

في الوقت نفسه، استذكر الرئيس التركي أنه خلال اجتماعات مع الزعماء الأوروبيين، لم يطالبه أحد بهذه الاستفسارات والتساؤلات، وأعرب عن استعداده لإجراء حوار معهم كما هو الحال بإجراء حوارات مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.

وجرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند الأوزبيكية في 15-16 سبتمبر الجاري بحضور قادة 11 دولة.

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