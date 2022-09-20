أخبار سارة ستعلن قريبا حول الفيول الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، قد التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وبحثا العلاقات الثنائية، حيث جدد أمير عبد اللهيان استعداد ايران لتزويد لبنان بالنفط، ما يطلبه من مساعدات اخرى لمساعدته في التغلب على المشاكل التي يواجهها.

و في السياق أفادت معلومات لقناة المنار بأن إيران أبلغت الوفد اللبناني في طهران، موافقتها على تزويد لبنان بـ 600 الف طن من الفيول على مدى 5 أشهر.

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