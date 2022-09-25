الرئيس الايراني يزور بعض جرحى أعمال الشغب الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي، قام بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا على أيدي مثيري الشغب في مستشفى بطهران.

كما اطلع رئيس الجمهورية على سير عملية علاج هؤلاء الجرحى ومتابعة اوضاعهم.

/انتهى/