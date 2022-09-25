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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٥٨ م

في طهران؛

الرئيس الايراني يزور بعض جرحى أعمال الشغب الأخيرة

الرئيس الايراني يزور بعض جرحى أعمال الشغب الأخيرة

زار الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي عددا من الجرحى الذين أصيبوا على يد مثيري الشغب في أحد مستشفيات طهران وأطلع على إجراءات علاجهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي، قام بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا على أيدي مثيري الشغب في مستشفى بطهران.

كما اطلع رئيس الجمهورية  على سير عملية علاج هؤلاء الجرحى ومتابعة اوضاعهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1926757
https://ar.mehrnews.com/news/1926757/

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