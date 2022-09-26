القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية تستهدف مقرات الإرهابيين في شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب مصادر محلية، أن وحدات قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية استأنفت قصفها بالمدفعية والطائرات المسيرة على مقرات الجماعات الإرهابية الواقعة في المنطقة الشمالية من العراق قبل ساعات.

ونفذت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية من يوم السبت 24 سبتمبر هجمات على مقرات هذه الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها.

وفي هذه الهجمات، قامت وحدات المدفعية والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية من قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة لهذه القوة ، باستخدام أسلحة دقيقة بما في ذلك الرصاص المدفعي بالليزر والقنابل الذكية والدقيقة باستهدفت مراكز التجمع والتدريب لجماعي كومله وديموقرات الارهابيين في شمال العراق.

وأعلنت العلاقات العامة للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية يوم السبت، في إعلان أن وحدات من قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة لهذه القوة بدأت عملياتها لتدمير مواقع الجماعات الإرهابية والمناهضة لإيران التابعة للغطرسة العالمية في المنطقة الشمالية من العراق، التي عبرت في الأيام الأخيرة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد عرضت بعض القواعد الحدودية لبلدنا للهجوم في شمال غرب البلاد.

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