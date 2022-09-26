قيادي عراقي يحذر من سيناريو جديد يمهد الطريق امام دخول "داعش" للجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجغيفي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن "سيناريو جديد يتم حياكته في غرفة مظلمة وبدعم الفاعل الدولي وعلى راسهم امريكا يمهد الطريق امام دخول داعش الى المحافظات الجنوبية على غرار تظاهرات المحافظات السنية والتي تم احتلالها من قبل عناصر التنظيم الاجرامي".

وحذر الجغيفي من ان "الكرد يطمحون من خلال هذه التظاهرات الى تحقيق حلم اقامة الدولة الكردية من خلال تغريدة مسعود البرزاني التي كتبت بالعربية واعقبها تصريح لوزير الخارجية فؤاد معصوم الذي تحدث عن وجود خطر لداعش في مناطق عراقية".

واوضح أن "السيناريو المعد شبيه لما جرى في تظاهرات سوريا وانتقالها الى المحافظات السنية حيث تغلغل عناصر داعش في تلك المحافظات بدعم من الفاعل الدولي وعلى رأسهم امريكا"، داعيا الى ضرورة "تفويت الفرصة على الاعبين الدوليين ومن يساندهم ".

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