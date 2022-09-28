سماع دوي انفجار بالقرب من مجلس النواب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جسور السنك والجمهورية والمعلق والطابقين وبيروت وجسر والاحرار وهي الرابط الوحيد بين جانبي بغداد اغلقت دون سابق انذار، فضلا عن قطع شارع الرشيد والصالحية والسنك بالصبات الكونكريتية.

واضاف المصدر ان متظاهرين قطعوا بعض الطرق على سريع محمد القاسم وجسر ديالى بشكل تام من اجل عرقلة عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة المجلس.

واشار المصدر الى ان الازمة تسببت في نكسة معنوية لطلبة السادس اعدادي بسبب قطع الطرق بوجههم خلال ادائهم امتحانات الدور الثاني، ما ادى الى تعذر وصول المئات منهم الى مراكزهم.

ولم يصدر اي توضيح رسمي يبين اسباب هذه الاجراءات والقطوعات، الا ان وكالة الانباء العراقية الرسمية نقلت عن مصدر امني رفيع قوله، إن "الاجراءات الامنية المتخذة في بغداد احترازية مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم الاربعاء".

وأكد المصدر، أن مداخل العاصمة بغداد الخارجية مفتوحة أمام حركة السير مع اتخاذ اجراءات تفتيشية على العجلات الداخلة قبل السماح بدخولها".

وتتزامن تلك الاجراءات مع تلويح انصار التيار الصدري بالنزول الى الشارع للاحتجاج ضد عودة البرلمان ومنع التصويت على رئيس الجمهورية.

متظاهرون يعبرون الحاجز الأول من جسر الجمهورية وسط بغداد

عبر المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد الحاجز الاول لجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بوجود انتشار كثيف لقوات حفظ القانون، ونصب كتل كونكريتية على جسر الجمهورية بشكل ثلاثة خطوط".

بدء جلسة البرلمان العراقي برئاسة نائب رئيس البرلمان

أعلنت مصادر اعلامية عراقية بدء جلسة البرلمان برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.

وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء من الفصل التشريعي الثاني من السنـة التشريعية الاولى للدورة البرلمانية الخامسة.

واشار موقع "الفرات نيوز" انه ترأس المجلس نائب رئـيـس مجلس النواب شـاخـوان عـبـدالله الذي أفتتح أعمال الجلسة بحضور 235 نائباً.

من المقرر ان يصوت البرلمان على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان.

مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة للحلبوسي

ترأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ظهر اليوم الاربعاء، جلسة مجلس النواب بعد حصوله على تجديد الثقة بـتصويت 222 نائباً.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان "الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي،فيما تم فتح باب الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس".

وأضافت ان "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً"، مشيرة الى ان "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، افتتح اعمال الجلسة رقم 4 الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

ونشرت وكالة الفرات نيوز الاسماء التي قدمت من اجل منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والمرشحون هم: {محسن المندلاوي، وياسر هاشم الحسيني، وباسم خزعل خشان}.

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