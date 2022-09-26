  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٦:٥١ م

مشيراً لامتناعهم بيع علاج للأطفال؛

باقري ينتقد ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوربي حول حقوق الانسان

باقري ينتقد ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوربي حول حقوق الانسان

أشار مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني لازدواجية المعايير لدى الاتحاد الاوروبي حول حقوق الانسان، متسائلا انه كيف يمكن للاوروبيين ان يشعروا بالقلق تجاه حقوق الانسان في ايران في حين يمتنعون عن بيع الدواء المعالج لمرض الفراشة لدى الاطفال في ايران ما يؤدي الى موتهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب باقري كني، في تغريدة على تويتر ردًا على ازدواجية المعايير لدى الأوروبيين حول حقوق الإنسان: "صمت يصم الآذان وافراط في التزام الاتحاد الأوروبي باجراءات الحظر الأحادية غير القانونية الاميركية والانتهاك المنهجي وواسع النطاق لحقوق الإنسان للشعب الايراني البريء، والذي تم توثيقه من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة، تظهر ازدواجية المعايير التي تمارسها هذه المؤسسة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الآن السؤال الأساسي هو: الدول الأوروبية التي ترفض حتى توفير الأدوية والضمادات اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المصابين بمرض الفراشة (انحلال البشرة الفقاعي) وآلامهم التي لا تنتهي وتسبب موت هؤلاء الأطفال الأبرياء (في ايران)، كيف يمكنهم أن يقلقوا حول اوضاع حقوق الانسان في ايران؟".

/انتهى/

رمز الخبر 1926774
https://ar.mehrnews.com/news/1926774/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات