استقرار الأمن في إيران يعود إلى تضحيات المدافعين عن الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري في رسالة قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسين اشتري بوصول يوم الشرطة في إيران .

وأضاف اللواء باقري ان الأمن المستقر والنموذجي للوطن الإسلامي الذي هو أساس السلام والراحة للشعب الايراني يعود إلى الجهود والتضحيات القيمة التي يقدمها المدافعون عن الأمن والنظام في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية ومقرات الشرطة .

واضاف حول الأحداث الأخيرة التي جاءت نتيجة مؤامرة وتصميم المثلث الشرير لأمريكا والكيان الصهيوني وأتباعه الإقليميين وخارج الاقليم، ان قوات الشرطة أظهرت انها تتمتع باليقظة والتسامح والمعرفة والقدرة والاكتفاء و تستطيع ان تحمي النظام والأمن والسلام الاجتماعي للبلد على النحو المناسب من الفتن وأعمال الشغب من قبل الإرهابيين المسلحين والانفصاليين الذين استأجرتهم الغطرسة العالمية.

ومما لا شك فيه أن ما تم ارتكابه بحق أبناء الشعب الإيراني وحراس الأمن في تلك المنظمة في ظل العمليات النفسية والاعتداءات الإعلامية لمركز أبحاث الصهيونية العالمية، يعد ظلمًا كبيرًا .

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