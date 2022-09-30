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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٣٥ م

عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بعد انضمام 4 مناطق للبلاد رسميا

عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بعد انضمام 4 مناطق للبلاد رسميا

أعلنت واشنطن "فرض عقوبات جديدة على روسيا وذلك بعد نتائج الاستفتاء على انضمام دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا."

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية 14 شخصا في المجمع الصناعي العسكري الروسي، بمن فيهم اثنان من الموردين الدوليين، وثلاثة قادة رئيسيين للبنية التحتية المالية لروسيا، وأفراد الأسرة لبعض كبار المسؤولين الروس. كما شملت العقوبات 278 عضوا في الهيئة التشريعية الروسية.

وإضافة إلى ذلك أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "إرشادات جديدة تحذر من مخاطر العقوبات المتزايدة التي قد يواجهها الفاعلون الدوليون خارج روسيا في حال قدموا دعما سياسيا أو اقتصاديا إليها".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حول انضمام 4 مناطق إلى روسيا بالقول إن "بلاده تعتزم الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية."

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لدخول مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي".

/انتهى/
رمز الخبر 1926856
https://ar.mehrnews.com/news/1926856/

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