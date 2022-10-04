"الاتحاد الروسي" يناقش التصديق على انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب رئيس اللجنة الدستورية في المجلس أندريه كليشاس، قد يتم بحث الوثائق بحضور رؤساء الأقاليم الجديدة.

واعتمد الدوما الروسي، في وقت سابق، بالإجماع في القراءات الثلاث قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون إلى روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقَع في 30 أيلول/سبتمبر الماضي مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون اتفاقيات انضمام هذه الأقاليم إلى روسيا الاتحادية.

وصوّت سكان الأقاليم الأربعة على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الفائت، وأظهرت النتائج دعماً شعبياً كبيراً.

وسبق أنه أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا، رداً على الاستفتاءات.

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