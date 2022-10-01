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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:١٧ م

النيابة العامة في سيستان وبلوجستان:

افشال عملية تهريب أسلحة وذخيرة إلى داخل إيران

افشال عملية تهريب أسلحة وذخيرة إلى داخل إيران

أعلن رئيس النيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، اليوم السبت، انه تم بجهود القوات المنتسبة الى وزارة الامن ضبط شحنة كبيرة من السلاح والعتاد العسكري قبل تهريبها الى داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس النيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، مهدي شمس ابادي، قال في تصريح متلفز، ان افشال عملية تهريب هذه الشحنة والقبض على المهربين، جرت من خلال رصد واستشراف استخباري دقيق لتحركاتهم.

وبيّن المسؤول، انه تم في اطار هذه العملية، ضبط 90 قطعة سلاح و60 الف قطعة من انواع الاعتدة العسكرية، التي كانت في حوزة المهربين لغرض اثارة الفوضى والتصعيد داخل البلاد.

وشدد شمس ابادي، على أن: "القوات الامنية والشرطة تراقب بكل جاهزية كافة التحركات ضد البلاد، والعدو سيقع لا محالة في شراكهم قبل القيام بأي خطوة".

/انتهى/

رمز الخبر 1926879
https://ar.mehrnews.com/news/1926879/

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