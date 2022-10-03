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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٥:٤٠ م

كنعاني:

أخبار تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا لا أساس لها

أخبار تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا لا أساس لها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تعتبر الأنباء المنشورة عن تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا لا أساس لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني ، رداً على أسئلة الصحفيين بخصوص الأخبار التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة وموقف بعض المسؤولين الأوكرانيين من استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من قبل الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، قال: إن جمهورية الإسلامية تؤكد أن الأخبار المنشورة بخصوص تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا لا أساس لها وتنفي ذلك.

وأضاف: "منذ بداية الصراع ، أعلنا دائمًا سياستنا المبدئية والواضحة القائمة على الحياد الفعال ومعارضة الحرب والحاجة إلى تسوية سياسية للخلافات بين الجانبين بعيدًا عن العنف".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "في هذا الصدد، خلال الأشهر الماضي ، أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، في اتصالاته ولقاءاته العديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني، على ضرورة حل الخلافات سلميا ومن خلال الحوار ووضح استعداد بلدنا للمساعدة في هذه العملية".

/انتهى/

رمز الخبر 1926921
https://ar.mehrnews.com/news/1926921/

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