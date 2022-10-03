أخبار تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا لا أساس لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني ، رداً على أسئلة الصحفيين بخصوص الأخبار التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة وموقف بعض المسؤولين الأوكرانيين من استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من قبل الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، قال: إن جمهورية الإسلامية تؤكد أن الأخبار المنشورة بخصوص تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا لا أساس لها وتنفي ذلك.

وأضاف: "منذ بداية الصراع ، أعلنا دائمًا سياستنا المبدئية والواضحة القائمة على الحياد الفعال ومعارضة الحرب والحاجة إلى تسوية سياسية للخلافات بين الجانبين بعيدًا عن العنف".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "في هذا الصدد، خلال الأشهر الماضي ، أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، في اتصالاته ولقاءاته العديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني، على ضرورة حل الخلافات سلميا ومن خلال الحوار ووضح استعداد بلدنا للمساعدة في هذه العملية".

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