عبداللهيان: لن نتحمل استمرار الأعمال الإرهابية للمجموعات المتواجدة في اقليم كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث حسين أميرعبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الثنائية والإقليمية ومفاوضات إلغاء العقوبات.

واشاد أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال بجهود وزير الخارجية ورئيس الوزراء العراقي للإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية.

كما أشار وزير الخارجية إلى تحركات الجماعات الإرهابية من إقليم كردستان العراق وأكد: للاسف تستمر تحركات مجموعات ارهابية مسلحة من اقليم كردستان ضد الامن الوطني الايراني بعد أربعة عقود ورغم الالتزامات المتكررة من قبل مسؤولي الإقليم.

وأضاف أمير عبد اللهيان: اننا اذ نحترم تطوير العلاقات المتميزة مع العراق ونلتزم به لا نتحمل استمرار العدوان والأعمال الإرهابية لهذه الجماعات التي لجأت إلى اقليم كردستان العراق وتستهدف الأمن القومي الإيراني وهذا ما أكد عليه كبار المسؤولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية الايرانية،

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