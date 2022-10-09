فرض عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح أصعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت رئيسة الوزراء الإستونية كاي كالاس أنّ "فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يصبح أصعب". وقالت كالاس، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، إنّ "فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، يصبح أصعب وأصعب، لم يبقَ الكثير من الأشياء يمكننا أن نفرض عقوبات ضد روسيا بشأنها"، مضيفةً أنّ "هذه المشكلة".

وأشارت المتحدثة أيضاً إلى أنّ "حفظ الوحدة في الاتحاد الأوروبي في مسألة العقوبات أيضاً أصبح أصعب". ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أواخر شباط/فبراير الماضي، أقدمت دول غربية على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف.

وارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أنّ "العقوبات وجهت ضربة خطرة للاقتصاد العالمي بأكمله"./انتهى/

المصدر: الميادين