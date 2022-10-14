فلسطين ... شهيدان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه صرحت مصادر محلية، بأنه استشهد الشاب متين ضبايا برصاص جيش الاحتلال أثناء التصدي لتوغل جيش الاحتلال في مخيم كما استشهد الشهيد الطبيب عبدالله ابو تين بعد إصابته برصاص قناص جيش الاحتلال خلال عمله في جنين.

وقالت المصادر، أنه في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من "كتيبة جنين" وقوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أنه تم إصابة أحد الشبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين.

وبدورها، قالت كتيبة جنين :"مجاهدوها يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".4

وأضافت "كتيبة جنين":" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وتابعت كتيبة جنين: "ســ8:40 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة محلية في آلية عسكرية وإعطابها".

/انتهى/