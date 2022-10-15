إیران تعلن عن افتتاح خط لانتاج السيارات في أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة، رئيس منظمة التطوير التجاري في ايران، علي رضا بيمان باك، بيّن في تصريح له اليوم السبت، ان احد المصنعين الايرانيين للسيارات واحد المستثمرين الارمن، اعلنا عن استعدادهما لتبني هذا المشروع؛ مردفا ان وزارة الاقتصاد الارمينية و وزارة الصناعة الايرانية تتابع الاجراءات في هذا الخصوص.

كما اشار الى الاتفاق مع ارمينيا لتصدير 200 سيارة ايرانية كخطوة تجريبية في هذا السياق.

واضاف رئيس منظمة التطوير التجاري الايرانية، انه يتم حاليا تصدير السيارات وبعض المنتجات المحلية الاخرى بواسطة المقايضة الى ارمينيا؛متطلعا بان يصبح هذا البلد قطبا لانتاج وتصدير المنتجات الايرانية الى دول اسيا الوسطى.

انتهى