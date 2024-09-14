العميد صباحي فرد: تطوير منظوماتنا الدفاعية أدى لردع الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي رضا صباحي فرد اليوم السبت، في اجتماع قادة مناطق الدفاع ومجموعات هذه القوة: اليوم، أدى تصميم وتطوير الأنظمة المتعلقة بالدفاع إلى ردع الدول التي تدعي التفوق على إيران.

وذكر قائد قوة الدفاع الجوي أننا دخلنا الدفاع الجوي عن غير قصد واليوم لدينا القدرة في هذا المجال، وقال: في ظروف العقوبات والتهديدات من الأعداء تألقنا ولم نهمل البحث والتطوير والإنتاج لمواجة التهديدات.

وأضاف: قام الدفاع الجوي اليوم بتجهيز منظومات الصواريخ الرادارية للطائرات بدون طيار بأنظمة بصرية سلبية ومعطلة بحيث لا يتم اكتشافها من قبل العدو ويمكنها اكتشاف العدو في نفس الوقت، ومن المؤكد أن هذه التقنية لا يمكن لاي احد الحصول عليها بسهولة.

وأكد صباحي فرد: وفقا لتوجيها قائد الثورة (دام ظله)، اليوم فكرة الهجوم الليلي هي السائدة في المنظومة الدفاعية وحرس حدود سماء إيران جاهزون للدفاع عن الحدود الجوية بأفضل طريقة ممكنة.

وذكر أن دفاع الجيش يستخدم أنظمة دفاع ذكية للتعرف على التهديدات ويستخدم قوى بشرية تتسم بالكفاءة والذكاء لمقابلة التهديدات، ويستخدم أفضل نموذج دفاعي.