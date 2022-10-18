أمير عبداللهيان:لن يتم التسامح مع اعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة في أي مكان في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلادنا، كتب على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: "اليوم، الاتحاد الأوروبي بحسابات الخاطئة، وفي عمل غير بناء مبني على الكثير من المعلومات الخاطئة، قد لجأ مرة أخرى إلى أداة فرض العقوبات ضد الإيرانيين بشكل غير فعال.

وأضاف: لن يتم التسامح مع اعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة في أي مكان في العالم، وإيران ليست مستثناء من هذه القاعدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين اجراءات حظر على وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور وشرطة الأمن الاخلاقي وقسم الامن السيبراني التابع لحرس الثورة الاسلامية . وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال دبلوماسيون أوروبيون إن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي وافق عليها سفراء الدول الأعضاء قبل اجتماع وزراء الخارجية يوم امس تضم 11 مسؤولًا إيرانيًا وأربعة كيانات ستخضع لحظر تأشيرات وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

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