اليوم الجمعة .... إصابات خلال قمع مظاهرة لـ'كسر الحصار' بنابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه صرح شهود عيان ومصادر فلسطينية، بأن" شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني، وجرى نقلهما لمستوصف داخل بيت فوريك، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال تحتجز طاقما طبيا تابعا للهلال الأحمر والإغاثة الطبية، وفتشت مركبات الإسعاف، واستولت على بعض المواد من متطوعي الإغاثة، ومنعت الطواقم من المرور عبر الحاجز".

وأقام المواطنون الفلسطينيون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرقها، وعلى مفرق دير شرف المغلق بالسواتر الترابية، ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ أكثر من 10 أيام.

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