المنتخب الإيراني لكرة القدم سیواجه المنتخب التونسي في آخر مباراة تحضيرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن اتحاد كرة القدم الايراني أمس الأحد، أن منتخبنا لكرة القدم الذي مدربه كارلوس كيروش البرتغالي سيواجه المنتخب التونسي في المباراة التحضيرية الأخيرة قبل مونديال قطر.

وفي سياق ذلك أعلن الاتحاد التونسي عن خطته التحضيرية لكأس العالم 2022 في قطر موضحا أنه من المقرر انه يحضر الفريق التحضيري في مدينة الدمام بالسعودية في الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب التونسي لكأس العالم 2022 يوم 14 نوفمبر و أنه سيواجه المنتخب الإيراني في مباراته التحضيرية الأخيرة يوم 16 نوفمبر في الدوحة.

والجدير بالذكر أن المنتخب الايراني لكرة القدم سيواجه منتخب نيكاراغوا قبل أن يواجه المنتخب التونسي في العاصمة القطرية مع العلم أنه على تلامذة كيروش أن يتنافسوا مع المنتخبات الوطنية لأمريكا وإنجلترا وويلز ضمن المجموعة الثانية في مونديال 2022.

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