الاعمال الاجرامیة الشنيعة لمثيري الشغب تجاوزت ما يفعله الارهابيون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد جلالي في بيان اصدره اليوم الثلاثاء الى أن الهدف الرئيس في الوقت الحالي من وراء مخطط اثارة اعمال الشغب في ايران بات واضحا، وقال: ان وسائل الاعلام التابعة للرجعية العربية في المنطقة في الوقت الذي تتشدق فيه بالدفاع عن المرأة في ايران، لا تسمح للمراة بقيادة السيارة في بلادها.

واعتبر العميد " جلالي " الهدف الرئيس من الارهاب الاعلامي التابع للعدو هو اضعاف ايران، مشددا على أن ذلك بات واضحا وجليا في التصريحات التي أطلقها عملاء العدو الاعلاميون.

وأضاف رئيس منظمة الدفاع المدني قائلا: ان كل ايراني يتعاون اليوم مع الوسائل الاعلامية هذه يتحمل مسؤولية الدماء التي اريقت من شباننا ومصداقا كاملا لمن باع وطنه.

ولدى اشارته الى القاء القبض على عناصر داعش في ايران من قبل القوات الامنية في نطاق واسع وقال: ان منظمة الدفاع المدني وكما كانت في السابق تتعاون بشكل تام مع الأجهزة الأمنية من اجل الحفاظ على الامن ورفع المستوى الامني أمام المؤامرات التي يحيكها العدو وخاصة في مجال الحفاظ على البنى التحتية والحيوية في البلاد.

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