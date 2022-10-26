لبنان.. انطلاق عودة قوافل جديدة من النازحين السوريين الى وطنهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد انطلقت قوافل العائدين بعد التأكد من تسجيل أسمائهم قبل أن يصعدوا الى الحافلات التي خصصت لنقلهم.

وفي السياق انطلقت من مقر دائرة الأمن العام في النبطية، الرحلة التي تضم النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا في منطقة النبطية، وذلك بإشراف دائرة الأمن القومي-شعبة معلومات الجنوب، حيث قامت دورية من الشعبة المذكورة بمرافقة الباص الذي يقل النازحين إلى مركز الأمن العام في المصنع الحدودي.

وفي منطقة البقاع شرق لبنان انطلق اول سيارة من قافلة العودة الطوعية للنازحين السورين من بلدة عرسال بتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، باشراف وزير الشوون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار وضباط الامن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال، وبحضور ممثلين عن الجمعيات الداعمة".

واستؤنفت رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين بعد توقف منذ العام 2019 كما أكّد رئيس شعبة الأمن القومي في الشمال المقدم هادي حريري الذي أشرف على عملية العودة من معرض رشيد كرامي الذي شهد إجراءات أمنية مشددة.

وفي كلمة له، اكد حجار ان العملية تسير من دون اي عوائق، داعياً النازحين الى التسجيل لدى الامن العام للعودة الطوعية الى قراهم ومنازلهم. واكد ان الاسبوع القادم يوجد قافلة اخرى، ومستمرون بعملية عودة كل النازحين.

/انتهى/