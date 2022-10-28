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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٤٧ ص

رداً على المؤمرات التي تستهدف الامن؛

المشاط يعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة شيراز

المشاط يعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة شيراز

قدم رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة "انصار الله" مهدي المشاط، التعازي والمواساة للرئيس الايراني آيه الله ابراهيم رئيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ضريح السيد"شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المشاط بشدة هذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والأعراف والقيم الإنسانية. وأكد تضامن ووقوف اليمن إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتخريبية وكافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار إيران ودول المنطقة وشعوبها الحرة.

فيما يلي نص البرقية:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز وراح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، وبهذا المصاب الجلل أبعث لفخامتكم وللشعب الإيراني الشقيق باسمي ونيابة عن حكومة وشعب الجمهورية اليمنية بأصدق التعازي وخالص المواساة جراء هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.

ونحن إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، نؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتخريبية وكافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار إيران ودول المنطقة وشعوبها الحرة.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، متمنياً لكم موفور الصحة وللشعب الإيراني في ظل قيادتكم الرشيدة العزة والازدهار ولعلاقات بلدينا وشعبينا الشقيقين مزيداً من النماء والتطور في مختلف المجالات.

/انتهى/
رمز الخبر 1927473

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