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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٤٣ م

سفير ايران لدى بغداد يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي

سفير ايران لدى بغداد يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد محمد كاظم ال صادق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وتباحث معه حول العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان مقتضب اصدرته هيئة الحشد الشعبي الیوم الخميس، حول هذا اللقاء، اعلنت ان المحادثات بين الجانبين تركزت على الملفات المشتركة بين ايران والعراق. كما بحث الجانبان الية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان ال صادق قد التقى خلال الاسابيع الاخيرة مع عدد من المسؤولين السياسيين والامنيين في العراق وناقش معهم العلاقات بين طهران وبغداد وضمان أمن الحدود من قبل الحكومة العراقية الى جانب نزع اسلحة المعارضين (الجماعات الكردية المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية في شمال العراق).

/انتهى/

رمز الخبر 1928177

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