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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٦:٥٥ م

كنعاني:

إيران تُدين الاعتداء الصهيوني على نابلس وتدعو الدول لدعم النضال الفلسطيني

إيران تُدين الاعتداء الصهيوني على نابلس وتدعو الدول لدعم النضال الفلسطيني

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، هجوم الاحتلال الصهيوني على مدينة نابلس في الضفة الغربية بفلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، أدان الهجوم الذي نفذه الاحتلال الصهيوني على مدينة نابلس في الضفة الغربية بفلسطين صباح اليوم.

وفي إشارة إلى استمرار جرائم الصهاينة وأعمالهم الإرهابية في الضفة الغربية ، بما في ذلك الحصار والاعتداء على نابلس، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بإدانة الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد كنعاني بالمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وخاصة الشباب الفلسطيني في القدس وجنين ونابلس، ودعا دول وحكومات العالم لدعم النضال التحريري للشعب الفلسطيني حتى نهاية احتلال هذه الأرض.

كما انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية المواقف المنافقة والمزدوجة لأمريكا وبعض الدول الغربية تجاه قضايا حقوق الإنسان، وصرح بأن دعمهم غير المشروع للكيان الصهيوني المغتصب والجرائم اليومية لهذا الكيان ضد الشعب الفلسطينية المظلومة، هي أكبر مثال على انتهاك حقوق الإنسان التي تتحدث عنها منذ عقود طويلة.

رمز الخبر 1927412

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