5 إيرانيين من بين ضحايا الحادث الذي وقع في سيئول/ متابعة الجرحى أو المفقودين المحتملين مستمرة

وكالة مهر للأنباء، وأفادتأنه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لأسر الضحايا وأهالي كوريا الجنوبية وأهالي المتوفين إثر مقتل وإصابة العشرات المشاركون لاحتفال فی سيئول .

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أمله في التعرف على هوية جميع ضحايا هذا الحادث المأساوي في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل سلطات سيئول.

وفي إشارة إلى نتائج المتابعة التي قامت بها سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في سيئول مع السلطات الكورية، ذكر كنعاني أنه للأسف، كان خمسة من الرعايا الايرانيين من بين ضحايا هذا الحادث. وان المتابعة مستمرة من أجل الحصول على معلومات أكثر اكتمالاً عن آخر حالة الرعایا الإيرانيين ومتابعة وضع المصابين أو المفقودين.

وأضاف كنعاني متابعة الحقوق القانونية والقنصلية لضحايا هذه الحادثة تعتبر من أولويات سفارة بلادنا في سيئول.

والجدیر ذكره انه لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم، وأصيب 150 آخرون إثر عملية تدافع في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤل خلال احتفالات عيد الهالوين مساء السبت.

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