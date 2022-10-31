كنعاني يهنئ بفوز الرئيس البرازيلي الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، هنأ "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" وشعب البرازيل بالفوزه في انتخابات الرئاسية البرازيلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تأمل الجمهورية الإسلامية أن تتطور العلاقات الثنائية المبنية على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين في ظل إدارة الرئيس المنتخب".

وفي اشارة إلى دخول العلاقات بين البلدين عامها الـ 120 خلال العام القادم، أضاف كنعاني: "لقد كان لدى البلدين تعاون متزايد خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبالنظر إلى قدرات البلدين في تعزيز التعاون في كافة المجالات، تأمل الجمهورية الإسلامية أن تتعزز هذه العلاقات وتعمق في أبعاد مختلفة خلال رئاسة السيد لولا.

/انتهى/