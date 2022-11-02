كنعاني يفند الأخبار المنتشرة حول احتمالية هجوم إيراني على أحد الدول المجاورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، أكد في رداً على سؤال الصحفيين حول التقرير المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اتهامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه تهديدات لإحدى دول المنطقة والتي لا أساس لها من الصحة، وقال: "إن مثل هذه الأخبار المصطنعة من قبل بعض المؤسسات الغربية والصهيونية تتم بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية وتدمير المسار الإيجابية الحالية مع دول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أن الجمهورية الإسلامية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتنظر في ترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، والاستمرار في إقامة تفاعل بناء مع جيرانها".

وتجدر الإشارة إلى صحيفة وول ستريت جورنال قالت في بيان أخباري،أن السعودية تبادلت معلومات مخابرات مع امريكيا تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، وبالتالي فإن الجيش الأمريكي وقوات أخرى رفعت مستوى التأهب في المنظقة.

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