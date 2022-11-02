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٠٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٥٥ م

مصطنعة ومنحازة؛

كنعاني يفند الأخبار المنتشرة حول احتمالية هجوم إيراني على أحد الدول المجاورة

كنعاني يفند الأخبار المنتشرة حول احتمالية هجوم إيراني على أحد الدول المجاورة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على عدم صحة الأخبار المتناقلة حول احتمالية هجوم إيراني على أحد الدول المجاورة مشيراُ إلى أن مثل هذه الأخبار المصطنعة من قبل بعض المؤسسات الغربية والصهيونية تتم بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية وتدمير المسارات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، أكد في رداً على سؤال الصحفيين حول التقرير المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اتهامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه تهديدات لإحدى دول المنطقة والتي لا أساس لها من الصحة، وقال: "إن مثل هذه الأخبار المصطنعة من قبل بعض المؤسسات الغربية والصهيونية تتم بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية وتدمير المسار الإيجابية الحالية مع دول المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أن الجمهورية الإسلامية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتنظر في ترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، والاستمرار في إقامة تفاعل بناء مع جيرانها".

وتجدر الإشارة إلى صحيفة وول ستريت جورنال قالت في بيان أخباري،أن السعودية تبادلت معلومات مخابرات مع امريكيا تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، وبالتالي فإن الجيش الأمريكي وقوات أخرى رفعت مستوى التأهب في المنظقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1927641

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