إيران تعلق على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا ضدها

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، ردا على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا، تجاه الحرب في أوكرانيا، ان التصريحات العاطفية والاتهامات التي لا أساس لها لا تساعد في حل الأزمة في أوكرانيا.

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الجانب الأوكراني بأن يكون واقعياً، مضيفا: بدلاً من توجيه اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وتوجيهها، ينبغي لسلطات هذا البلد الرد على الاقتراحات البناءة لبلدنا لإجراء اجتماع ثنائي فني واجتماع الخبراء من أجل توفير وثائق لمزاعمهم.

وفي إشارة إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الايرانية لإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا منذ بداية الأزمة في هذا البلد، نفى كنعاني بشدة مرة أخرى إرسال أي أسلحة ومعدات لاستخدامها في الحرب باوكرانيا.

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