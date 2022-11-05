ثلث المستوطنين يعتقدون أن الاحتلال لن تكون موجودة بعد 25 عاماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لنتائج استطلاع للرأي أجراه ائتلاف الحركات الشبابية في كيان الاحتلال، ونقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإنّ ثلث الشبان الإسرائيليين لا يريدون أن يجري تجنيدهم، واعتبرت القناة، أنّ "هذه المعطيات خطرة وتدمي القلوب".

ومعلق الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية أمنون أبروموفيت، قال: "التحدث عن أنّ من يرى نفسه أنّ هويته الأساسية مؤلفة من الهوية الإسرائيلية واللغة العبرية، لا يمكن إلا أن يدمي القلب. كل السجال السياسي في إسرائيل هو نمط عملي مضلل".

وأضاف أبروموفيت، أنّ ثلث الشبان في "إسرائيل" لا يعرفون من قتل إسحق رابين، وتابع: "أسوأ من ذلك أنّ ثلث الشبان لا يريدون التجند"، مضيفاً أنّ الأخطر من ذلك، أنّ ثلث المستوطنين لا يعتقدون أنّ "إسرائيل" ستكون موجودة بعد 25 سنة.

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