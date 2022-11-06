خاجي يجدد التأكيد على رفع الحصار الاقتصادي عن شعب اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، تباحث اليوم الأحد، مع كبير مستشاري الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في سوريا وليبيا واليمن.

وحول التطورات في سوريا ، أشار خاجي إلى الانفراجات السياسية وكذلك تحسين الاستقرار الأمني في هذا البلد وإعادة الإعمار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين كأهم أولويات المرحلة الجديدة من التطورات في سوريا واكدا الحاجة لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي بين إيران وروسيا، وكذلك زيادة مساعدات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في ليبيا واليمن وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية وحل وتسوية الخلافات في البلدين في الإطار الداخلي ودون تدخل خارجي.

وشدد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لدفع الحوارات السياسية من أجل إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد، وطالب باهتمام المجتمع الدولي بالأبعاد الإنسانية للأزمة اليمنية ورفع الحصار الاقتصادي عن شعب اليمن وحل مشكلة دفع رواتب جميع موظفي الدولة في هذا البلد.

وشارك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يوم أمس السبت، في الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لمجموعة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران.

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