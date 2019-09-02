العميد حيدري: سماء ايران باتت الاكثر أمانا في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوة البرية التابعة للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري أبرق برسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لقوة الدفاع الجوي الايراني.

وخص حيدري عبر الرسالة قائد قوة الدفاع الجوي العميد عليرضا صباحي فرد بالتهنئة وايضا العاملين والقادة في مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، سائلا الباري تعالى أن يوفقهم في تحقيق مطالب قائد الثورة الاسلامية.

واعتبر حيدري ان لقوة الدفاع الجوي دور كبير في توفير الامن لسماء البلاد وايضا تعزيز القوة الردعية والدفاعية، كما انها تمثل القدرة والعظمة والشموخ لدى شعب وقف في وجه انواع الاعتداءات من قبل الاعداء، مؤكدا أن اليوم وبفضل توجيهات قائد القوات المسلحة، وببركة دماء شهداء الثورة الاسلامية ودعم الشعب وقوة السلاح الجوي ، باتت سماء ايران الاكثر امانا في العالم./انتهى/