زاخاروفا ترد على مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أضافت زاخاروفا مازحة في ردها على سؤال في لقاء تلفزيوني حول مزاعم التدخل الروسي: "أعتقد أن هذا من الأمراض الفصلية ليس فقط في بلادنا بل لديهم أيضا. لذلك شيء في أيديهم. وإذا رغبوا فسيكون هذا هو الموضوع الأول. إذا كانوا يريدون المزيد، فستعم الضجة حتما وسيتحدث الصحفيون الأمريكيون عن ذلك فقط. هذا أمر كلاسيكي ولا جديد في الموضوع".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "ما يعطل مجرى الحياة الأمريكية المعتاد الآن، ليس روسيا، بل ترامب الذي يتدخل في مجرى الانتخابات الأمريكية. هذه قضية سياسية داخلية، ويجب أن يبدأ الديمقراطيون والجمهوريون أخيرا بالحديث عن مواضيع تهم الناخب الأمريكي. يجب عليهم التوقف عن التلميح والإشارة إلى العامل الخارجي في شخص روسيا".

تشهد الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، الانتخابات المرحلية في الكونغرس. وسيجري التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 وكذلك على 35 مقعدا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.

ويتمتع الديمقراطيون في الوقت الراهن، بأغلبية في كلا المجلسين.

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