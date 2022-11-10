عبد اللهيان: المواقف التدخلية ليست علامة على الحكمة/ ردنا سيكون حاسمًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عبد اللهيان كتب تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: " السيدة وزيرة الخارجية الألمانية! المواقف الاستفزازية والتدخلية وغير الدبلوماسية تظهر عدم النضج والحكمة.

وتابع السيد عبد اللهيان: لتدمير العلاقات القديمة عواقب بعيدة المدى. يمكن لألمانيا أن تختار بين التعاون لمواجهة التحديات المشتركة أو السير في طريق المواجهة.

وأضاف وزير الخارجية اليراني: ردنا سيكون مناسب وحاسم.

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