عبد اللهيان: المواقف التدخلية ليست علامة على الحكمة/ ردنا سيكون حاسمًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عبد اللهيان كتب تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: " السيدة وزيرة الخارجية الألمانية! المواقف الاستفزازية والتدخلية وغير الدبلوماسية تظهر عدم النضج والحكمة.
وتابع السيد عبد اللهيان: لتدمير العلاقات القديمة عواقب بعيدة المدى. يمكن لألمانيا أن تختار بين التعاون لمواجهة التحديات المشتركة أو السير في طريق المواجهة.
وأضاف وزير الخارجية اليراني: ردنا سيكون مناسب وحاسم.
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أكد وزير الخارجية الإيرانية "حسين أمير عبد اللهيان"، في رسالة وجهها إلى نظيرته الألمانية، أن المواقف الاستفزازية والتدخلية وغير الدبلوماسية لاتدل على نُضجٍ وحكمة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عبد اللهيان كتب تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: " السيدة وزيرة الخارجية الألمانية! المواقف الاستفزازية والتدخلية وغير الدبلوماسية تظهر عدم النضج والحكمة.
رمز الخبر 1927826
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