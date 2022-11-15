وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تسمح بتهديد جيرانها من الاراضي العراقية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه هنا وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين على إعادة تعيينه وزيرا للخارجية.

وعبر أمير عبداللهيان عن ارتياحه لتشكيل الوفد الحكومي العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، مؤكدا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع العراق.

واعتبر وزير خارجية بلادنا أن الأمن عنصر أساسي في المنطقة وفي العلاقات الثنائية، مضيفا: على الرغم من العلاقات المتميزة بين البلدين، لا تتوقع الجمهورية الإسلامية الايرانية أن تتعرض للتهديد من إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية هي المسؤولة عن هذه الأعمال.

وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة الالتزام بنتائج المباحثات الأمنية لضمان الأمن المشترك.

ومن جانب اخر اعرب وزير الخارجية العراقي، عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين، مضيفا ان التعاون بين بغداد وطهران ضامنا للأمن المشترك و بغداد لا تسمح بتهديد جيرانها من الأراضي العراقية.

واستعرض وزيرا خارجية البلدين عملية ونتائج المحادثات بين إيران والسعودية وأكدا على التعاون الإقليمي متعدد الأطراف.

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