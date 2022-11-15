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١٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٦:٣٨ م

منذ بداية العام؛

عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس أدت لمقتل (29) صهيوني

عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس أدت لمقتل (29) صهيوني

أكد مركز معلومات الفلسطيني "معطى"، اليوم الثلاثاء، أن عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصاعدت خلال العام الجاري 2022، حيث أسفرت منذ بداية العام عن مقتل (29) صهيوني.

وبحسب تقرير صادر عن مركز "معطى" فإن قتلى الاحتلال قد توزعوا على المدن بالضفة والقدس، بواقع 1 في الخليل، و17 في الداخل المحتل، و2 في القدس، مؤكدًا أن أعداد القتلى في صفوف الاحتلال خلال هذا العام، هي الأعلى منذ العام 2015.

وأشار إلى أن مدينة جنين شهدت مقتل اثنين في صفوف الاحتلال، و4 في سلفيت، و1 في طولكرم، و1 في نابلس.

واستُشهِد مقاوم وقُتل 3 مستوطنين، وأصيب ٣ أخرين في عملية طعن ودهس وقعت، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1927955

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