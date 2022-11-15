عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس أدت لمقتل (29) صهيوني

وبحسب تقرير صادر عن مركز "معطى" فإن قتلى الاحتلال قد توزعوا على المدن بالضفة والقدس، بواقع 1 في الخليل، و17 في الداخل المحتل، و2 في القدس، مؤكدًا أن أعداد القتلى في صفوف الاحتلال خلال هذا العام، هي الأعلى منذ العام 2015.

وأشار إلى أن مدينة جنين شهدت مقتل اثنين في صفوف الاحتلال، و4 في سلفيت، و1 في طولكرم، و1 في نابلس.

واستُشهِد مقاوم وقُتل 3 مستوطنين، وأصيب ٣ أخرين في عملية طعن ودهس وقعت، اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة المحتلة.

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