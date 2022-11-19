العراق... استشهاد أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمالي كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المسؤول العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الهجوم وقع في الساعة الخامسة صباحاً (02,00 بتوقيت غرينتش)، إذ جرى استهداف ثكنة للجيش العراقي قرب الطريق الواقع باتجاه ناحية قره أهنجير وروخناوه، شمال شرقي مدينة كركوك، في منطقة غير بعيدة من نقطة انتشار قوات البشمركة الكردية.

وتشهد المنطقة من وقت لآخر نشاطاً لفلول عناصر تنظيم "داعش"، أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيّرة قبل أشهر.

وكانت قوات الحشد الشعبي حاصرت، مطلع الشهر الجاري، مجموعة لتنظيم "داعش" داخل نفق يبلغ طوله 16 كم في صحراء راوة بمحافظة الأنبار. وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم، الذي أقرّ بوجود عدد آخر داخل وادي النخيلة في صحراء رواة.

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