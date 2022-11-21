استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة نقلا عن شهود عيان ان الشهيد السعدي طالب ثانوية عامة في إحدى مدارس جنين، وهو وحيد أسرته بين خمس بنات.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 5 شبان جراء اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين، إصابة أحدها بالكتف وأخرى بالقدم وثالثة بالصدر والرابعة بالبطن وصفت بالحرجة بالإضافة الى إصابة خامسة طفيفة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الهدف في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة بعد اقتحام منزل المطار الجريح راتب البالي، واطلقت صواريخ الانيرجا صوب منزله.

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