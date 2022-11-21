بارقة أمل لشفاء مرضى سرطان الدم باستخدام العلاج الجيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم فريق من المتخصصين والأطباء الإيرانيين طريقة فريدة تسمى "الكورتيزول" (CAR T-cell) لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان مستخدما العلاج الجيني لأول مرة.

ويتم تطبيق هذه الطريقة الفريدة لعلاج سرطانات الدم الحادة لدى الأطفال لأول مرة في البلاد نتيجة جهود وتعاون مركز طب الأطفال مع شركة معرفية، حيث زادت هذه الطريقة من الأمل في الشفاء وعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.

وأوضح رئيس معهد أبحاث الجينات والخلية والأنسجة بجامعة طهران للعلوم الطبية أمير علي حميديه تفاصيل هذا الإنجاز قائلا: "العلاج الجيني أو العلاج بالكورتيزول" هو أحدث طريقة لعلاج السرطان في العالم، وقد وصلت هذه الطریقة التی تم توطينها واستخدامها في بلدنا بعد 4-5 سنوات فقط من استخدامه في العالم إلى المرحلة النهائية بجهود شركة إيرانية قائمة على المعرفة.

وأضاف: في الواقع، أن العلاج الجيني يعتبر نوعا من التلاعب داخل الخلايا بمساعدة علم الخلايا الجذعية وأن هذه الطريقة التي تعد تقنية معقدة وصعبة، تزيد من الأمل في الشفاء من المرض، حیث المرضى الذين لا يمكن علاجهم بأي من طریقین العلاج الكيميائي وزرع الخلايا الجذعية، اليوم یزید الأمل في شفائهم باستخدام العلاج الجيني.

وذكر أن هذه الطريقة في مرحلة التجارب السريرية حاليًا وتم استخدامها على طفل مصاب بالسرطان قاوم جميع طرق العلاج، لكنه أجاب لهذه الطريقة والحالة العامة لهذا الطفل جيدة وعملية علاجه في وضع جيد.

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