تسهيلات جديدة من وزارة العلوم الإيرانية لطلاب الدراسات العليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا منصور غلامي أوضح لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي تفاصيل التسهيلات المقدمة لطلاب الدراسات العليا في مرحلة الدكتوراه بعد استفسار قدمه النائب رضا انصاري.

وبين غلامي إن الميزانية السابقة التي قدمت لطلاب الدكتوراه كانت 800 مليون تومان، حيث تضاعفت هذه السنة لتصل إلى 220 مليار تومان، لتوفر قروض طلابية تصل إلى 700 ألف تومان.

وأردف منصور غلامي إنه يحق لكل طالب التقديم على قرض لتوفير السكن يصل إلى 15 مليون تومان للطلاب العادي فيما يحصل الطلاب المميزون على 25 مليون تومان.

وأشار وزير العلوم إلى إن طلاب الدراسات العليا هم ثروة يجب الحفاظ عليها وتوظيفها في مصلحة البلاد، موضحاً إن هناك 20 ألف طالب في مرحلة الدكتورااه في إيران يمكن الاعتماد عليهم في تطوير قطاعات مختلفة في الأبحاث والدراسات. /انتهى/