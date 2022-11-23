إيران اتخذت إجراءً استراتيجيًا لرفع العقوبات في منشأتي فوردو ونطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي حول رد إيران على قرار مجلس المحافظين: تماشيا مع التنفيذ القانون الدولي، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إجراءً استراتيجيًا لرفع العقوبات في منشأتي فوردو ونطنز. وقد أوجدت للتخصيب، وبالطبع، كل هذه الإجراءات تدخل في إطار لوائح المنظمة الدولية للطاقة الذرية .

وتابع القول: لقد بدأنا زيادة السعة من 20٪ إلى 60٪ في منشأة فوردو وسنستبدل الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بالجيل الجديد.

وأوضح إسلامي: نتمنى كما ذكر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطابه أيضًا أن يعلم الجميع أن الضغوط السياسية والقرارات ليست هي الحل للقضية، ولا يمكن حل المشاكل بالتحريض على الاتهامات.

وقال: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتعامل مع القضايا بأسلوب احترافي ووفقًا لاتفاقية 2015. أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي ولم تلتزم بهذه الاتفاقية فحسب، بل اثرت على رأي الآخرين. نأمل أن يعودوا إذا كانت لديهم النوايا الحسنة إلى نفس النص والإطار والقواعد وعدم السماح لهم بانتهاك حقوق الشعب الإيراني بعمليات نفسية وأجواء سياسية.

يذكر ان الجمهورية الإسلامية الایرانیة زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البلاد.

وإن إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم (UF6) بنسبة 60 لاول مرة من الاجراءات التي اتخذت في منشاة فُوردو النووية وعملیة تخصیب الیورانیوم بنسبة 60 بالمئة، في مجمع الشهيد أحمدي روشن في منشأة "نطنز" لا تزال مستمرة.

وبدأت عملية استبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بأجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز 6-IR في فوردو، مما يزيد الطاقة الإنتاجية بشكل كبير.

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