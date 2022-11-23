اعتقال انتحاريين کانوا یخططون لتنفیذ عمل إرهابي قرب طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد شرطة غرب طهران، العميد كيوان ظهيري،اليوم الأربعاء، عن اعتقال انتحاريين إثنين قبل ارتكابهما أي عمل إرهابي في مدينة قدس قرب طهران.

وأضاف قائد شرطة غرب طهران العميد كيوان ظهيري: "قبل أاسبوع وردتنا أنباء عن قيام فرقة انتحارية بالتخطيط لعملية تفجيرية في قدس".

وتابع قائد شرطة غرب طهران: "قامت الشرطة بتحديد مخبأ الانتحاريين في قدس وبتنسيق من السلطة القضائية تمّ إلقاء القبض عليهما، وذلك بعد التفتيش والعثور على مسدسين و91 طلقة نارية و3 كواتم للصوت و7 كيلوغرامات من المتفجرات وجهاز تحكم عن بعد.

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