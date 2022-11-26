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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:٤٧ م

بمناسبة فوز المنتخب الايراني لكرة القدم؛

رئيس السلطة القضائية يأمر بالإفراج عن السجناء الذين لديهم أهلية الاستفادة من قانون العفو

رئيس السلطة القضائية يأمر بالإفراج عن السجناء الذين لديهم أهلية الاستفادة من قانون العفو

أصدر رئيس السلطة القضائية عقب فوز المنتخب الايراني على منتخب ويلز في مونديال قطر، أمرا للجهات القضائية المختصة للسماح للسجناء بالاستفادة عن العفو القانوني.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أمر رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام والمسلمين، محسني ايجئي، الجهات القضائية المختصة بتوفير أقصى قدر من المساعدة لأولئك السجناء الذين لديهم أهلية الاستفادة من العفو القانوني ليتم الإفراج عنهم ويعودوا إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك بمناسبة فوز المثير والأداء الحماسي للمنتخب الوطني الايراني لكرة القدم أمام منتخب ويلز الوطني لكرة القدم والذي أدى الى الفرح والشعور بالسعادة لدى جميع أبناء الشعب الايراني وتبلور الروح الجماعية والوحدة والتضامن الوطني في البلاد.

وقال: أنه من الواضح أن مرتكبي الجرائم في القضايا الأخيرة الذين سببوا باستشهاد وجرح المدافعين عن أمن الناس وأضرموا النار في ممتلكات الناس وأحرقوا القرآن الكريم لا يمكن العفو عنهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1928220

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