موقع "سوفا سكور" يقيّم مهدي طارمي كأحد نجوم كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهدي طارمي كان نجم المنتخب الإيراني في موندیال قطر 2022 حیث سجل هدفین مقابل المنتخب البریطاني و کان من اللاعبیین المؤثرین خلال مبارات منتخب الإيراني ضد منتخب ويلز.

و في هذا الصدد قدم موقع "سوفا سكور" الذي يقوم بتقييم اللاعبين فنيا، مهدي طارمي ضمن النجوم الجديرين بالثناء في مونديال 2022 حتى الآن.

و سجل طارمي 8 تمريرات حاسمة في المباراة ضد ويلز وأصبح أفضل لاعب في كأس العالم في هذا المجال ، والذي تمكن من إعطاء أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في المباراة.

وحقق منتخب إيران فوزا رائعاً في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ويلز اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

وحصدت إيران 3 نقاط لها في البطولة لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة.

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