الأسوأ آت... أزمات متتالية تلاحق الاوروبيين بسبب مساعدات حكوماتهم لأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاتب صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال له إن "أزمة إنسانية وأزمة هجرة ضخمة" تقترب من أوروبا، ما سيمثل تحديا أمام كل عضو في الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى الإحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن الأوربية حاليا اثر العقوبات ضد روسيا، مضيفا أن العواقب السلبية للصراع في أوكرانيا بدأت تؤثر على الدول الغربية، وأن كييف تخاطر بفقدان دعم هذه الدول.

كما لاحظ الكاتب أن وتيرة إمدادات الأسلحة والقروض لأوكرانيا تتباطأ بالفعل، لأن الغرب بدأ يستنفد مخزونه من الأسلحة، كما أن الأسلحة التي يتم عرضها من الطرازات الحديثة محدودة الكمية "بسبب مشاكل الإنتاج".

وبحسب المقال فإن الرأي العام الغربي "لا حيلة له" بسبب عدم وجود خطط محددة لتسوية الصراع.

وأضاف أنه في غياب مفاوضات السلام، أو أي تحسن في الوضع، يتحول التعب من الصراع في أوكرانيا إلى حالة من اللامبالاة.

كما أشار المقال إلى أن المساعدات ألأمريكية المقدمة إلى كييف يمكن أن تنقطع عندما يشغل الجمهوريون مقاعد في الكونغرس في يناير.

المصدر: نوفوستي

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