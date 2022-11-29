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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٢٧ م

سفيرة امريكا لدى بغداد تُعلّق على لقاء منتخب بلادها مع ايران في المونديال

سفيرة امريكا لدى بغداد تُعلّق على لقاء منتخب بلادها مع ايران في المونديال

وصفت السفيرة الامريكية في بغداد، ايلينا رومانوفسكي، مباراة منتخب بلادها لكرة القدم ضد المنتخب الايراني بالحدث الكبير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفيرة الامريكية في بغداد علقت في حسابها عبر تويتر على مباراة منتخب بلادها الوطني لكرة القدم ضد المنتخب الايراني الليلة ووصفتها بالكبيرة.

كتبت ايلينا رومانوفسكي: "مباراة كأس العالم كبيرة الليلة: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الايراني. في الوقت الذي سأشجع أنا المنتخب الأمريكي، سيلعب كل فريق من أجل شعبه وتطلعاتهم."

وأضافت: "نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة وتوحد الناس حول شيء ايجابي وهو حب اللعبة الجميلة".

السفيرة الأمريكية في بغداد تعلق على لقاء منتخب بلادها مع ايران في المونديال

ويذكر أن منتخبا الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة سيواجهان الليلة بعضهما البعض في الساعة 22:30 في آخر لقاء لهما ضمن مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

/انتهى/

رمز الخبر 1928338

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