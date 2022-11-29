سفيرة امريكا لدى بغداد تُعلّق على لقاء منتخب بلادها مع ايران في المونديال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفيرة الامريكية في بغداد علقت في حسابها عبر تويتر على مباراة منتخب بلادها الوطني لكرة القدم ضد المنتخب الايراني الليلة ووصفتها بالكبيرة.

كتبت ايلينا رومانوفسكي: "مباراة كأس العالم كبيرة الليلة: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الايراني. في الوقت الذي سأشجع أنا المنتخب الأمريكي، سيلعب كل فريق من أجل شعبه وتطلعاتهم."

وأضافت: "نشاهد الليلة كيف يمكن للرياضة أن تتجاوز السياسة وتوحد الناس حول شيء ايجابي وهو حب اللعبة الجميلة".

ويذكر أن منتخبا الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة سيواجهان الليلة بعضهما البعض في الساعة 22:30 في آخر لقاء لهما ضمن مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

/انتهى/